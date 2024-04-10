Общество

Научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» стала финалисткой всероссийского конкурса

Научный сотрудник экскурсионного отдела музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова стала финалисткой всероссийского конкурса «Проводники смыслов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Сотрудницу музея пригласили стать экскурсоводом на международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. В конкурсе приняли участие несколько тысяч претендентов из 89 субъектов РФ.

Работу экскурсоводов высоко оценил президент России Владимир Путин.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все вы, уважаемые коллеги, все, кто занимается таким важным, таким абсолютно актуальным, важнейшим направлением работы, как работа с молодыми людьми, вы все в самом широком смысле этого слова являетесь проводниками смыслов», – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в «огромном океане информации всяких мнений, ни на чем не основанных гипотез, в информационном шуме, в использовании современных технологий в корыстных целях самыми разными людьми, преследующими далеко не всегда благообразные цели», чрезвычайно важно доходчиво, эффективно, грамотно и в высшей степени объективно доводить до молодых людей информацию о России, о её прошлом, настоящем и о её целях.

Выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года в День народного единства. По поручению Владимира Путина она продлена до 8 июля 2024 года – Дня семьи, любви и верности.

На Международной выставке-форуме россиян знакомят с самыми важными достижениями нашей страны и уникальными особенностями каждого из её регионов.