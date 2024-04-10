«Сообразим на троих»: Об усилении госконтроля, о молодежной политике и судьбе «Моглино». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 апреля.
Темы, которые были в центре внимания ведущих Александра Савенко, Сергея Васильева и Константина Калиниченко:
- Большой брат смотрит на тебя. К чему ведет усиление контроля государства над обществом и человеком?
- До 16 и старше. Понимают ли власти, как выстраивать молодежную политику?
- Статус «всё сложно», или Загадка для сталкера. Что происходит с особой экономической зоной «Моглино» и близок ли ее долгожданный расцвет?