Общество

Заслуженный художник России Виктор Лысюк отмечает 70-летие

Заслуженному художнику России, действительному члену Петровской академии наук и искусств, секретарю Правления по Северо-Западу Союза художников России, председателю регионального отделения Союза художников России Виктору Лысюку сегодня, 12 апреля, исполнилось 70 лет.

Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»

Виктор Лысюк родился в 12 апреля 1954 года. Закончил Одесское художественное училище (1970-1976), в период 1980-1986 годов получил образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

С 1986 года живет в Пскове.

Виктор Лысюк – участник всероссийских, региональных и зарубежных выставок. В 2003 году участвовал в создании портретной галереи губернаторов Санкт-Петербурга – написал 17 портретов, а также 9 портретов почетных граждан Санкт-Петербурга и 8 портретов почетных граждан Ленинградской области.

Фото: группа Выставочного зала города Луга в социальной сети «ВКонтакте»

Принимал участие в оформлении Константиновского дворца в Стрельне (три живописных полотна).

В честь 70-летия художника сегодня в Пскове в 18:00 откроется выставка его живописи «Обозревая пройденное...» (улица Ленина, 1).