Общество

Авиапассажиров в России предлагают проверять на алкотестерах перед посадкой в самолет

Пассажиров, которые приняли большую дозу алкоголя перед посадкой в самолет, предлагают выявлять с помощью алкотестеров. С таким предложением к министру транспорта Виталию Савельеву обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Причина — участившиеся инциденты в полетах с гражданами в состоянии сильного опьянения.

«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления сильного состояния опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске на борт», — говорится в документе..

По мнению Диденко, такая мера позволит улучшить безопасность полетов и предотвратить конфликтные ситуации, которые связаны с неадекватным поведением пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, пишут «Известия».

«Оценка состояния пассажира сегодня происходит субъективно: только по внешним признакам, и это часто приводит к конфликтным ситуациям. Некоторые из граждан не попадают в самолет не из-за того, что выпили, а из-за конфликта со службами аэропорта или авиакомпании. Право предложить пройти алкотестер в таких ситуация снимет все спорные вопросы, — пояснил депутат.

Речи о поголовном тестировании не идет, подчеркнул он. По его словам, это будет исключительно право авиакомпании или службы безопасности предложить гражданину пройти такой тест, а тот может согласиться на него или нет. Если пассажир окажется трезвым, то тестирование застрахует его от неправомерных действий ответственных служб (например, от снятия с рейса или административной ответственности), убежден Алексей Диденко.