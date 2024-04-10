Общество

Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Суд приговорил жителя города Пскова к штрафу за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Своими действиями мужчина искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами территории России и сами Вооруженные силы РФ, которые используются за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и международного права (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 000 рублей.