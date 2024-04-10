Общество

Роскомнадзор ищет оптимальное применение искусственного интеллекта

Роскомнадзор ищет оптимальное применение искусственного интеллекта (ИИ) в работе ведомства, строит модели и проводит обучение нейросетей, рассказали в пресс-службе РКН.

«Роскомнадзор активно изучает возможности новых технологий и ищет наиболее оптимальное применение искусственному интеллекту для задач ведомства, в том числе строит модели и проводит обучение нейросетей», - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что более 100 миллионов россиян ежедневно пользуются интернетом. При этом потоки поступающей информации увеличиваются, растет количество запрещенного и деструктивного контента, также развиваются и усложняются технологии генерации и доставки информации, пишет РИА Новости.

«В этих условиях должен быть обеспечен быстрый и точный мониторинг с мощностью, соответствующей растущим потокам информации. Эффективно решить эту задачу можно, комбинируя различные технологии, в том числе решения на основе искусственного интеллекта», - отметили в РКН.

По словам регулятора, сейчас законодательство определяет около 30 основных типов запрещенной информации, однако не для всех из них ИИ показывает хорошую точность выявления. Так, принятие решений в отношении найденного системами в ходе мониторинга контента с признаками нарушений осуществляется сотрудниками Роскомнадзора.