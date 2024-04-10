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Общество

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

12.04.2024 14:02|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла в третьем чтении закон об уточнении порядка определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы. Об этом  первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале. 

Закон обеспечивает такую оплату в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени.

В частности, предусматривается, что сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Также предусматривается, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.

Вносимые изменения не являются основанием для пересмотра работодателем условий, установленных коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором до дня вступления в силу закона и предусматривающих оплату сверхурочной работы в более высоком размере, чем размер оплаты сверхурочной работы.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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