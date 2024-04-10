Общество

Нарушение больничного скажется на зарплате, заявил эксперт

Нарушение правил режима листка временной нетрудоспособности, или больничного листа, может обернуться финансовыми и деловыми потерями. Пострадать могут и сам заболевший сотрудник, и его работодатель, рассказала замдиректора департамента по кадровым услугам экспертной компании Unicon Outsourcing Зульфия Юпашевская.

Для самого человека последствия нарушения режима могут отразиться не только на здоровье. В первую очередь речь здесь идет о своевременных визитах к врачу для оценки состояния больного и соответствующей отметки в бюллетене.

«Пропуск похода к врачу, неявка в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу неизбежно повлечет за собой уменьшение выплат по бюллетеню», - рассказывает Зульфия Юпашевская.

Кроме того, если пациент решит сбежать из больницы, или просто отлучится из палаты на час в неизвестном направлении, этот факт тоже будет зафиксирован в листке временной нетрудоспособности, пишет RuNews24.

Бывают случаи, когда граждане, расценивающие нахождение «на больничном» как дополнительные выходные или отпуск, являются на прием, мягко говоря, «не в форме». Такое обстоятельство врач учтет обязательно, да еще и расценит это как неуважение к труду медработника.

Все перечисленные ситуации станут убедительным основанием для доведения до сведения начальства пациента отчета о его поведении во время болезни. Врач обязан это сделать. А вот решение об оплате бюллетеня исключительно в компетенции руководителя.

Есть случаи, когда отказ в выплатах по больничному листу жестко регламентирован законодательством, и руководитель никак не может на это повлиять. Такое предусмотрено при установленном умышленном нанесении пациентом вреда самому себе.

Работодателю важно своевременно отправлять в Социальный фонд корректные сведения о больничных листах своих работников. За искажение или отсутствие данных организацию и должностное лицо могут оштрафовать.