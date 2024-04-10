Общество

Псковские студенты будут соревноваться в мастерстве разработки экзоскелетов

В Псковской области впервые пройдет региональный этап Чемпионата высоких технологий. Соревнования состоятся с 15 по 19 апреля на площадке детского технопарка «Кванториум Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Псковичи будут соревноваться в компетенции «Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)». В региональном этапе примут участие студенты Псковского политехнического колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Псковского кооперативного техникума.

Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Псковского государственного университета выступит в качестве индустриального партнера. Победители регионального этапа получат возможность представлять Псковскую область на финале чемпионата высоких технологий, который состоится в сентябре в Великом Новгороде.

Чемпионат высоких технологий — это соревнования по профессиональному мастерству среди учащихся старших классов и студентов учреждений системы среднего профессионального образования. Они проходят в рамках российского чемпионатного движения профессионального мастерства «Профессионалы».

Перечень соревновательных компетенций чемпионата сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. Среди них — «Нейросети и большие данные»; «Технологии развития городов и территорий»; «Летающая робототехника»; «Геопространственная цифровая инженерия»; «Биохимические технологии и моделирование процессов»; «Организация и управление ЭОГ-проектами»; «Биопротезирование»; «Изготовление индивидуальных имплантов» и пр.

Первый чемпионат прошел в прошлом году в Великом Новгороде. В соревнованиях приняли участие представители 32 российских регионов, в том числе конкурсанты из Донецкой Народной Республики, а также пяти иностранных государств — Азербайджана, Республики Беларусь, Ганы, Индии, Сирии.

Участие в чемпионате высоких технологий — это возможность для молодых специалистов продемонстрировать свои профессиональные навыки и получить ценный опыт.