Общество

Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с картами

Мошенники все чаще оформляют на несовершеннолетних банковские карты, которые затем используют в преступных схемах. Чем это грозит подросткам, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

На первый взгляд, предлагаемая преступниками схема не вызывает особых опасений. «Нужно "всего лишь" открыть и получить банковскую карту на свое имя в любом банке или через сервис дистанционного открытия, а затем передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Случись что, можно сказать, что карту потерял на улице - именно так учит анонимный "доброжелательный" скупщик карт», - рассказывает юрист.

По словам Соловьева, мало кто из подростков задумывается, а что же происходит с этой картой дальше. В реальности мошенники используют пластик в схеме с выводом преступно полученных доходов. Карту могут указать как «безопасный» счет для перевода денег или использовать в цепочке по выводу и обналичиванию украденных средств, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, есть схема, когда карта остается у подростка, но предоставив данные для перевода средств жертв, он затем еще и обналичивает определенную сумму в банкомате. Естественно, преступники требуют передать сумму курьеру, а подросток получает за это небольшой процент «со сделки».

Как подчеркивает юрист, в этом случае сам подросток становится звеном в преступной цепочке.

Если дроппер (так называют подставных лиц, через счета которых мошенники выводят похищенные деньги) выдерживает всю легенду от начала до самого конца, то привлечь его к ответственности довольно сложно, отмечает эксперт. Но самый главный вопрос - в наличии умысла на соучастие и предварительной осведомленности дроппера о преступной деятельности своих невольных соучастников. Такая деятельность не должна оставаться безнаказанной, и есть правовые механизмы противодействия незаконному посредничеству.

«Кроме того, потерпевшие имеют возможность взыскать украденные у них деньги с любого участника преступной схемы или его законного представителя: родителя или опекуна», - указывает Соловьев. Юрист призывает подростков с большой осторожностью относиться к любым финансовым предложениям, поступающим в соцсетях.