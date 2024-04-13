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Общество

Врач назвала еду опаснее жирной колбасы и соли

14.04.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что ПП-батончики могут нести больше вреда для организма, чем жирная колбаса или соль. 

По словам врача, жирная колбаса является вредным продуктом, но многие об этом знают и стараются реже ее употреблять в пищу.

«Многие батончики содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую "химию". Они повышают риск ожирения, нарушения обмена веществ, развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила Янг.

Также опасения у врачей вызывают мюсли, которые содержат много сахара и простых углеводов, а цукаты и сухофрукты в их составе подвергаются химической обработке, пишет «Газета.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей
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