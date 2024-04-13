Общество

В Совбезе заявили, что для защиты традиционных ценностей нужен международный механизм

Эффективный международный механизм защиты традиционных культурных и нравственных ценностей должен быть сформирован на глобальном и региональном уровнях. Такую рекомендацию дал научный совет при Совете безопасности России, рассказал в интервью «Российской газете» первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев.

«Требуется сформировать эффективно действующий механизм международной безопасности в сфере защиты традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей на глобальном и региональном уровнях», - рассказал Нургалиев и отметил, что для этого важно «укреплять на международной арене позиции» России.

Первый замсекретаря Совбеза РФ пояснил, что, согласно выводам экспертов, «лишь те государства, которые сохраняли свою духовно-нравственную основу и приверженность традиционным ценностям, не исчезли бесследно».

В то же время «западная псевдоэлита», отметил Нургалиев, пытается навязать собственные подходы к развитию, которые способны вызвать лишь «деформацию глубинных жизненных основ». К разрушению семьи, «размыванию цивилизационной идентичности и расчеловечиванию» ведут подходы, «в основе которых лежат индивидуализм, вседозволенность, грехопадение и отрицание главенствующей роли общества», указал первый замсекретаря СБ РФ. В числе других рисков, по его словам, «изменение традиционных ролей мужчины и женщины, фальсификация и искажение исторической правды, извращение национальной памяти».