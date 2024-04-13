Общество

Около 65 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту

В Псковской области для жителей региона продолжается всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, около 65 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за общественные пространства. Только в первые три дня проголосовало более 19 тысяч человек. На ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.

В настоящее время в Пскове лидируют пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах А. Алехина и Загородной (более 2,3 тысячи голосов) и общественная территория на улицах Звездной и Юности (порядка 2,1 тысячи голосов). На третьем месте — общественная территория на улице Яна Фабрициуса (свыше 1 тысячи голосов).

В Великих Луках лидер голосования — пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 2,4 тысячи голосов). На втором месте в рейтинге разместился городской пляж на улице Рабочей (почти 2 тысяч голосов). Третий в списке — сквер на площади Калинина (около 1,6 тысячи голосов).

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.