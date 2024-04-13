Общество

Каждый третий пскович оценил свою эффективность на работе как максимальную – опрос

Каждый третий пскович уверен, что его коэффициент полезного действия на работе превышает 100%, к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Оценки горожанами личной эффективности близки к эталонным: свой КПД на работе в среднем оценен на 85%.

КПД коллег респонденты оценивают в среднем на 75%. КПД начальника — на 68%. В свою очередь, руководители КПД подчиненных оценивают в среднем на 71%.