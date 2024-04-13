Общество

Правительство поддержало проект о двойной пенсии для детей-инвалидов

Правительство РФ поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции, говорится в копии отзыва правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», - сказано в документе.

9 апреля Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, внесенный ранее рабочей группой по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, пишет РИА Новости.

Турчак отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов.

Как пояснял Турчак, сейчас право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. По его словам, законопроект дополнит этот список «детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга», они смогут получать сразу две пенсии – и по инвалидности, и по потере кормильца.

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») отметил, что сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции.