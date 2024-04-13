Общество

Приставам-исполнителям предлагают предоставить право на ношение оружия

Судебным приставам-исполнителям и приставам-дознавателям предлагается предоставить право на ношение и применение оружия и спецсредств. Это подтвердили в Минюсте России, где был подготовлен законопроект о соответствующих поправках в закон «Об органах принудительного исполнения РФ», направленный на наделение сотрудников органов принудительного исполнения (службы судебных приставов - прим. ред. полномочиями на применение специальных средств и огнестрельного оружия.

«Право на ношение оружия планируется предоставить прошедшим соответствующую подготовку судебным приставам-исполнителям и дознавателям», - подтвердили в пресс-службе Минюста. Ранее стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ (ФССП) полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

В настоящее время право применить физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие есть лишь у силовых подразделений ФССП - судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС). «Вместе с тем другие сотрудники ФССП России при осуществлении мер принудительного исполнения, розыска и дознания по уголовным делам, зачастую сопряженных с потенциальным риском для жизни, включая вооруженное противодействие, таким правом не обладают, - отметили в Минюсте. - Как показывает практика, зачастую возникают ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью судебных приставов-исполнителей и дознавателей». Там напомнили о происшествии в Сочи, где 60-летний мужчина застрелил двух приставов, приехавших исполнять решение суда о его выселении.

Для исключения совершения преступных посягательств на жизнь и здоровье сотрудников ФССП при осуществлении ими законной служебной деятельности законопроектом предлагается расширить категории должностных лиц ФССП, наделенных правом применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия.

Вместе с тем, речь не идет о том, чтобы выдать оружие всем без исключения судебным приставам. «Предполагается, что право ношения оружия при осуществлении служебной деятельности могут получить порядка 5 тыс. сотрудников из числа приставов-исполнителей и дознавателей», - пояснил источник ТАСС.