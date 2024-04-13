Общество

Косметолог призвала тщательно выбирать средства для ухода за кожей

Выбирать средства для ухода за кожей в любом возрасте надо тщательно, не поддаваясь на рекламные уловки, вроде обещаний разгладить морщины. А вот предупреждать их появление можно и нужно. Для этого есть несколько простых способов, рассказала врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова.

«Внимательно читайте состав средства на упаковке. Хорошо, если он включает набор главных витаминов, влияющих на состояние кожи - A, E, F и D. Положительное воздействие оказывают и экстракты целебных растений - алоэ, ромашки, женьшеня», — приводит слова Трифоновой RuNews24.

Косметолог добавила, что благодаря вытяжке из лекарственных трав кожа становится мягче, устойчивее к воспалениям и раздражениям, а если таковые имеются, то они проходят быстрее. Флавоноиды, вещества растительного происхождения, защищают от вредного влияния окружающей среды.