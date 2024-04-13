Общество

Мужчины в России в среднем получают на 27 тысяч рублей больше женщин - исследование

Средняя зарплата мужчин в России составляет 88,3 тыс. рублей в месяц, женщин - 61,2 тыс. рублей, а наибольший средний уровень зарплаты у россиян в возрасте 35-44 лет. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру».

«По результатам исследования мужчины в среднем получают 88,3 тыс. рублей, женщины - 61,2 тыс. рублей Специалисты "СберАналитики" также установили, что самым наибольшим средним уровнем зарплаты обладает население обоих полов в возрасте 35-44 лет. Их оклад составляет 82,5 тыс. рублей», - говорится в исследовании.

Уточняется, что при этом наибольший рост средней зарплаты за год зафиксирован у молодых сотрудников до 35 лет (плюс 23,4%), пишет ТАСС.

Исследование показало и «возрастной портрет» секторов экономики. Так, больше всего молодежи работает в гостиничном бизнесе (39% сотрудников в возрасте от 18 до 34 лет), IT (36%) и торговле (31%). Больше всего людей старше 55 лет работает в области культуры и спорта (33%), в коммунальном секторе (32%) и здравоохранении (31%).