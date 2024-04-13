Мужчины в России в среднем получают на 27 тысяч рублей больше женщин - исследование

Средняя зарплата мужчин в России составляет 88,3 тыс. рублей в месяц, женщин - 61,2 тыс. рублей, а наибольший средний уровень зарплаты у россиян в возрасте 35-44 лет. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру».
«По результатам исследования мужчины в среднем получают 88,3 тыс. рублей, женщины - 61,2 тыс. рублей Специалисты "СберАналитики" также установили, что самым наибольшим средним уровнем зарплаты обладает население обоих полов в возрасте 35-44 лет. Их оклад составляет 82,5 тыс. рублей», - говорится в исследовании.
Уточняется, что при этом наибольший рост средней зарплаты за год зафиксирован у молодых сотрудников до 35 лет (плюс 23,4%), пишет ТАСС.
Исследование показало и «возрастной портрет» секторов экономики. Так, больше всего молодежи работает в гостиничном бизнесе (39% сотрудников в возрасте от 18 до 34 лет), IT (36%) и торговле (31%). Больше всего людей старше 55 лет работает в области культуры и спорта (33%), в коммунальном секторе (32%) и здравоохранении (31%).
По данным исследования, в среднем россияне в 2024 году отметили желаемую зарплату в размере 123,5 тыс. рублей в месяц. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет в этом году хотели бы зарабатывать 96,3 тыс. рублей, в возрасте от 25 до 29 лет претендуют на сумму 126,4 тыс. рублей. Люди старше 55 лет хотели бы иметь зарплату 110,6 тыс. рублей. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются среди россиян 30-34 лет - 137,8 тыс. рублей в месяц.
В ходе исследования также выяснилось, что уровень зарплаты является основной причиной, по которой россияне переезжают или хотят переехать из одного региона в другой (так ответили 52% респондентов). Чаще других планируют переезд люди с высоким и средним доходом, молодежь и люди в возрасте до 40 лет. Среди ключевых стимулов для смены места жительства также повышение уровня комфорта жизни (34%) и более благоприятные климатические условия и экологическая обстановка (26%).