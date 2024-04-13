Общество

Учителя России выступили против увеличения времени урока в школах

Продолжительность урока в 45 минут в российских школах на сегодняшний день является оптимальной, увеличивать ее не стоит, считают опрошенные ТАСС учителя.

Ранее экс-министр просвещения РФ, президент Российской академии образования Ольга Васильева рассказала, что учителям не хватает 45 минут и для проверки домашних заданий, и для объяснения нового материала. В результате большая часть работы уходит школьникам на дом.

«Я считаю, что 45 минут урока вполне достаточно. Нельзя забывать о санитарных требованиях с учетом возрастной физиологии и психологии детей. Уверена, что методически грамотное, четкое разграничение этапов урока способно сделать его эффективным за 40-45 минут», - сказала учитель русского языка и литературы, лауреат конкурса «Учитель года России-2022» Евгения Макарова.

Как рассказал учитель физики и астрономии, лауреат конкурса «Учитель года России -2022» Аслан Кашежев, ученики не смогут выдерживать занятия дольше 45 минут без перерыва. «Держать внимание класса на большой дистанции будет практически невозможно, особенно в младших и средних классах», - отметил он.