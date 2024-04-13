Общество

Следственный комитет зафиксировал рост подростковой преступности в России на треть в 2023 году

Следственный комитет зафиксировал на треть больше преступлений с участием подростков в России в 2023 году. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Например, если в 2022 году было возбуждено 8 573 уголовных дела, то в 2023 году - уже 8 757. Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%», - сказал он.

Также он отметил, что тревожных примеров много: в Белгороде группа подростков избивала сверстников. В Санкт-Петербурге группа из 16 лиц систематически нападала на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах, все происходящее снимали на камеры мобильных телефонов и размещали в интернете, пишет ТАСС.

«Аналогичные действия совершала группа подростков в Тюмени. В Ульяновске между молодыми людьми произошли драки, причиной которых послужил малозначительный повод. В Волгограде компания несовершеннолетних жестоко избила пассажира в автобусе после замечания по поводу вызывающего поведения в общественном месте. В прошлом месяце в Северной столице двое подростков до смерти избили мужчину. Во всех этих случаях нападавшие были оперативно установлены правоохранительными органами и привлечены к уголовной ответственности. Некоторые уже предстали перед судом», - сказал Бастрыкин.