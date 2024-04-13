Общество

Полицейские получат доступ к врачебной тайне страдающих психическими заболеваниями

Сотрудники полиции без решения суда смогут получать информацию о пациентах с ментальными расстройствами. Разработанный Минздравом законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Поправки расширят условия для полиции, при которых они смогут содействовать медикам в осуществлении недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, пояснил зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Кроме того, по его словам, будут дополнительно разработаны критерии, по которым будут определятся те, кто подлежит диспансерному наблюдению и склонен к совершению опасных для общества действий, пишут «Известия».

«Медицинские организации будут изучать лиц, которые состоят на диспансерном учете, выявляя среди них тех, кто склонен к общественно опасным действиям. Перечень таких критериев будет установлен дополнительно. Потом медорганизации будут информировать полицию о таких лицах. В свою очередь полиция сможет получать в медицинских организациях информацию, в том числе составляющую врачебную тайну, в отношении определенных граждан», — рассказал он.

Это коснется тех, кто находится под административным надзором после освобождения из колонии. Запросы полиция сможет отправить в связи с проверкой заявлений о совершенных такими пациентами преступлений или административных правонарушений.