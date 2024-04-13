Общество

Дети-инвалиды в школах Великих Лук будут питаться дважды в день за счёт бюджетных средств

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, не имеющие одновременно статуса учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в городских школах Великих Лук будут питаться дважды в день за счёт бюджетных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

Соответствующее решение депутаты городской Думы приняли на 16-м очередном заседании Великолукской городской Думы седьмого созыва 16 апреля. Проект представила начальник управления образования администрации города Виктория Крюкова.

«Теперь все дети с определенным статусом будут иметь такую возможность как бесплатное горячее питание дважды в день», - отметила, комментируя решение, депутат, директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина.

Депутаты поддержали проект единогласно.