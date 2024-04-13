Общество

Квест по псковским барсикам стартует 1 мая

Квест по псковским барсикам стартует 1 мая. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Коды для скачивания появятся рядом с фигурками. Они будут отсылать в чат-бот, с помощью которого, отвечая на вопросы и следуя указаниям, можно будет прогуляться по неизбитым туристическим местам, найти все 10 барсиков и узнать много нового об истории Пскова», - рассказал Борис Елкин. Глава Пскова отметил, что в ходе путешествия горожане и туристы также смогут посетить другие увлекательные места, купить сувенир или отдохнуть за чашкой кофе.

Квест разработан в двух версиях: для взрослых и детей. Оба сейчас активно тестируются. Но отправиться в него можно уже сейчас. Для этого в турцентре на Георгиевской, 4 можно получить брошюру с картой маршрута и вопросами, добавил градоначальник.

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Квесты по барсикам доступны по ссылке.