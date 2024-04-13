Общество

В Госдуме предложили расширить список педагогов, которые могут досрочно выйти на пенсию

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается расширить список педагогических работников, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Документ, который направлен для отзыва в правительство.

По закону «О страховых пенсиях» право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в организациях для детей. Правительство РФ своим постановлением установило конкретный список должностей. Законопроектом предлагается закрепить право на выход на досрочную пенсию всех педагогических работников вне зависимости от того, отражена ли их должность и место работы в таком списке.

«В рамках указанного подхода к регулированию для назначения досрочной пенсии по старости необходимо, чтобы лицо осуществляло свою педагогическую деятельность, работая на должностях с определенным наименованием. Это порождает ситуации, при которых педагогические работники, добросовестно выполняя свою трудовую функцию в течение четверти века, впоследствии не могут претендовать на законодательно закрепленную гарантию о досрочном выходе на пенсию по старости из-за того, что в трудовом договоре их должность закреплена неподходящим образом», - говорится в пояснительной записке.

Так, если педагогическому работнику в школе укажут должность «психолог» вместо «педагог-психолог», он не будет получать стаж как педагогический работник, пишет ТАСС.

«Такой формальный подход к предоставлению государственных гарантий несовместим с принципами социального государства, которое проявляет заботу о своих граждан», - отмечается в пояснительной записке.