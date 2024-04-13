Общество

Минцифры разрабатывает законопроект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«В ответ на мое обращение в Минцифры о введении лимитов на продажу сим-карт для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, мне пришел ответ, что министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства. В нем также говорится, что вопрос ограничения количества абонентских номеров для граждан России, юрлиц и индивидуальных предпринимателей планируется проработать в дальнейшем», - сказал Шейкин.

Как говорится в ответе на запрос сенатора, подписанном заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрием Угнивенко, Минцифры совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает проект федерального закона, «которым планируется внести изменения в действующее законодательство РФ, направленные на введение ряда ограничений для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также предусматривается введение для них ограничения количества абонентских номеров», пишут «Известия».

Речь идет в том числе о поправках в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». «Вопрос распространения ограничения количества абонентских номеров на граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей планируется проработать в дальнейшем», - отмечается в документе.