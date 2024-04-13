Общество

Две монеты, самовар и 24 книги передали псковские таможенники Минкультуры

Самовар, две старинные монеты и 24 книги XIX–начала XX века издания передали псковские таможенники для дальнейшего распоряжения управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Товары, имеющие признаки культурных ценностей, могут быть вывезены за рубеж только по разрешению Министерства культуры.

Книги, монеты и самовар пытались вывезти граждане через многосторонние автомобильные пункты пропуска Бурачки, Убылинка и Шумилкино. Физические лица товары не декларировали и разрешительных документов на их вывоз из России при себе не имели. Граждане признаны виновными в совершении правонарушений по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Эксперты подтвердили культурную ценность монет, печатных изданий и самовара. По решению суда монеты XIX века, жаровой самовар, книги «Правила и нормы для электротехнических устройствъ сильныхъ токовъ», три тома полного собрания сочинений В.В. Вересаева, 10 книг из коллекции британских авторов и другие печатные издания обращены в собственность государства и переданы для распоряжения управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу.