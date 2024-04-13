Общество

Мигрантов-нарушителей предложили выявлять через систему распознавания лиц

В России иностранных граждан, которые нарушили законодательство, предлагают выявлять с помощью системы распознавания лиц. С такой инициативой в адрес министра МВД Владимира Колокольцева выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В документе депутат сообщает, что после теракта в «Крокусе» сотрудники полиции провели масштабные рейды, в ходе которых выявлено более 6 тыс. нарушений в области миграционного законодательства.

В отношении 840 иностранных граждан принято решение о выдворении. По его мнению, действия правоохранителей логичные и необходимые, однако вместо поиска злоумышленников в ручном режиме можно использовать более эффективные методы, например, систему распознавания лиц.

«В случае если фото субъекта находится в базе данных правоохранительных органов, камеры позволяют распознать его в течении нескольких секунд. Только за 2022 год благодаря указанной системе были обнаружены и задержаны около 8 тыс. человек, находящихся в федеральном розыске и раскрыто 9 тыс. преступлений», — подчеркивается в документе.

Так как все иностранцы, которые приезжают в Россию на заработки, проходят регистрацию в МФЦ (включая сбор биометрических и дактилоскопических данных), информация оттуда могла бы вместе с базами правоохранительных органов загружаться в систему видеонаблюдения. В случае совершения противоправных действий со стороны мигрантов она способствовала бы их быстрому обнаружению.

Поскольку такая система лучше всего развита в Москве, депутат предлагает сделать столицу пилотным регионом по реализации его предложения, а затем распространить на все субъекты, в которых уже работает эта система. Как сообщали СМИ, на конец 2023 года она применялась уже в 62 регионах для обеспечения безопасности на улицах, а также в учебных заведениях.