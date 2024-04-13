Чемпион мира по зимнему плаванию из Пскова Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая. Кадры публикует Telegram-канал Shot.
Как рассказал Shot 26-летний спортсмен родом из Пскова, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море.
Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию (в ледяной воде), в 2022 году был назначен председателем «Федерации зимнего плавания Псковской области».
В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами.