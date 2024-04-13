Общество

Чемпион мира по зимнему плаванию из Пскова Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая

Чемпион мира по зимнему плаванию из Пскова Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Как рассказал Shot 26-летний спортсмен родом из Пскова, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море.

Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию (в ледяной воде), в 2022 году был назначен председателем «Федерации зимнего плавания Псковской области».

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами.