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Общество

Чемпион мира по зимнему плаванию из Пскова Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая

17.04.2024 07:46|ПсковКомментариев: 0

Чемпион мира по зимнему плаванию из Пскова Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Как рассказал Shot 26-летний спортсмен родом из Пскова, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море. 

Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию (в ледяной воде), в 2022 году был назначен председателем  «Федерации зимнего плавания Псковской области».

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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