Общество

Продлить отдых на майские планируют 11% работающих псковичей – опрос

Отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять 11% работающих горожан. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 11% псковичей. 57% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 17% опрошенных работают по сменному графику, 15% до сих пор не определились с планами.

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.

Опрос проводили 7-15 апреля 2024 года