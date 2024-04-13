Общество

Наглых рекламодателей наказывают в Псковской области

Многих псковичей раздражает навязчивая реклама, которую они слышат из динамиков, расположенных на территории торговых точек, павильонов и магазинов. Наиболее предприимчивые собственники бизнеса вообще устанавливают спецоборудование на стенах зданий и павильонов, на котором демонстрируется реклама, а также представляются услуги и выгодные предложения от предпринимателей. Как наказывают тех, кто не соблюдает в полной мере закон о рекламе, Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. В 2024 году в Пскове такие варианты распространения рекламы были уже зафиксированы.

Эксперты отметили, что были дела, возбужденные по факту распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах здания магазина верхней одежды на Октябрьском и Рижском проспектах города Пскова.

В отношении рекламораспространителя ООО «Континет роста» рассмотрено рекламное дело по части 3.2 статьи 19 Закона о рекламе.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предопределения, поскольку правонарушение совершено впервые.

При фиксации факта нарушения закона о рекламе можно написать обращение в УФАС, направив его на официальную страницу регионального отделения ведомства в соцсети «ВКонтакте». Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, псковичам необходимо сделать видеофиксацию данного факта, это и станет в дальнейшем подтверждением того, что рекламодатель вел себя недобросовестным образом.