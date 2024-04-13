Общество

Девять исторических поселений Псковской области обеспечили градостроительными регламентами

О задачах комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области рассказал его председатель Вадим Нэдик на мероприятии, посвященном 10-летию со дня образования комитета и Международному

дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Одна из самых важных задач, которая стоит перед комитетом, и самая большая работа, которую мы делаем - это разработка проектов предметов охраны границ территорий и требований к строительным регламентам границ территорий объектов культурного наследия и, в том числе, исторических поселений. Из 16 исторических поселений по результатам нашей работы в настоящий момент обеспечены режимами и регламентами - 9 исторических поселений регионального значения. Особое внимание я хочу обратить, что до 1 января 2018 года было выполнено в полном объеме поручение президента Российской Федерации по обеспечению формирования единого государственного реестра. Объекты культурного наследия, расположенные в территории Псковской области, получили регистрацию, и все в настоящий момент зарегистрированы в реестре. Всем был присвоен регистрационный номер. С 2014 по 2024 год, на сегодняшний момент, утверждено 1 751 охранное обязательство на объекты культурного наследия. Охранные обязательства направлены более чем 2,5 тысячи собственников», - сказал председатель комитета.

Также Вадим Нэдик отметил, что одним из направлений деятельности комитета является популяризация исторического культурного наследия. Комитет совместно с Союзом рестораторов России ежегодно проводит школы-реставраторов для студентов архитекторов-реставраторов на объектах и предприятиях.