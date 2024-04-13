Общество

Чаще всего в УФАС псковичи жалуются на срывы сроков подключения газа и электричества

Псковичи, желающие провести газ и электричество в свои дома, часто на себе испытывают неприятные моменты от неисполнения договорных обязательств. По таким вопросам следует направлять жалобы в УФАС, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции ведомства 17 апреля.

На данный момент основная доля обращений приходится именно на действия на нарушения правил техприсоединения к сетям электроснабжения и газораспределительным сетям.

Как рассказали эксперты, только в 2023 году таких заявлений поступило 325, что на 1/3 больше по сравнению с предыдущим годом.

По результатам рассмотрения заявлений установлено 250 нарушений, из них:

49 при присоединении к газораспределительным сетям;

201 при присоединении к сетям электроснабжения.

Благодаря вмешательству антимонопольного органа 66 заявителей подключены к сетям электроснабжения и газораспределительным сетям.

Необходимо обратить внимание, что в рамках своих полномочий антимонопольный орган привлекает сетевые организации к административной ответственности за нарушение установленного порядка подключения к электрическим и газораспределительным сетям.

Специалисты УФАС также дали совет псковичам, которые попали в непростую ситуацию, в которой поставщик жизненно важных услуг не исполняет свои обязательства. Для понуждения сетевых организаций к исполнению обязательств в рамках заключенных договоров на подключения к электрическим и газораспределительным сетям гражданам следует обращаться в судебные органы.