Собственную метавселенную тестирует ВТБ

ВТБ тестирует собственную метавселенную — трехмерное интерактивное пространство для виртуального взаимодействия пользователей. Проект обладает потенциалом для реализации нового формата предоставления услуг, в том числе открытия банковских киберофисов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ВТБ, демонстрация метавселенной состоялась в рамках Data Fusion 2024: в ней прошла одна из сессий конференции.
Фото: ВТБ
Сегодня платформа насчитывает несколько виртуальных локаций, которые активно тестируются в банке для проведения внутренних совещаний технологических команд, адаптации новых сотрудников. Такой формат объединяет лучшее от офлайн- и онлайн-коммуникаций, включая широкий перечень инструментов геймификации, а также взаимодействие с различными 3D-объектами, рассказали в банке.
Пользователи принимают участие в «метамероприятиях» в виде 3D-аватаров или в более привычном формате присутствия — при помощи видеозвонка, который осуществляется за счет интеграции метавселенной с российской коммуникационной платформой DION.
Метавселенная — собственная разработка ВТБ, созданная подразделением по работе с инновациями банка. Сейчас ВТБ использует метавселенную как продукт для собственных нужд. При этом она открыта для интеграции с другими цифровыми системами, продуктами и сервисами, в том числе цифровыми аватарами и виртуальными голосовыми помощниками.
На конференции Data Fusion метавселенная позволила наглядно рассказать о том, как будут развиваться технологии искусственного интеллекта в будущем. Платформа была выбрана в качестве виртуальной площадки, на которой представители технологических стартапов рассказали о трендах в развитии технологий ИИ, о том, какие новые сервисы будут востребованы в будущем: например, технологии анализа эмоций пользователя, вспомогательные сервисы по обработке больших объемов документов и ряд других.