Общество

Скончалась сотрудница администрации Куньинского района Валентина Шестеренкина

Сотрудница администрации Куньинского района Валентина Шестеренкина скончалась после тяжелой неизлечимой болезни. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«Сегодня простились с нашей коллегой и другом Шестерёнкиной Валентиной Ивановной. Она ушла из жизни после тяжелой неизлечимой болезни. Валентина Ивановна была грамотным специалистом, исполнительным и добросовестным работником, хорошим человеком и замечательным другом. У неё были очень разносторонние интересы, с ней можно было обсудить любую тему, вместе пофилософствовать», - рассказал Олег Лебедев.

Глава муниципалитета отметил, что смерть Валентины Шестерёнкиной - большое горе и невосполнимая утрата для всего коллектива администрации Куньинского района.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны. Добрую память об этом светлом человеке мы сохраним в наших сердцах», - заключил глава района.