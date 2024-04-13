«Росгосстрах» сообщил о планах присоединения дочернего общества «Пульс»

Страховая компания «Росгосстрах» вынесла на рассмотрение Совета директоров на 22 апреля 2024 года вопрос по порядку присоединения к ней дочернего общества СК «Пульс». По плану интеграция произойдет во второй половине этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Основной целью присоединения «Пульса» является объединение опыта двух компаний для стратегического изменения и цифровизации бизнес-модели «Росгосстраха» с сохранением и тиражированием лучших решений.
Цифровая страховая «Пульс» присоединилась к группе «Росгосстрах» летом 2023 года. По итогам прошлого года компания привлекла более 305 000 клиентов, собрала рекордную премию 1 192 млн рублей и вошла в ТОП-50 страховщиков по объему собранных премий за исключением страховщиков жизни. «Пульс» предлагает более 10 видов продуктов, включая страхование домов, квартир, спортсменов, туристов, питомцев, полисы от несчастных случаев, критических заболеваний, укусов клещей и диких животных, ипотечные страховки и защиту поездок на «Велобайке». Оформление полисов и урегулирование страховых случаев происходит онлайн — без бумаг и поездок в офис. Периодичность оплаты и параметры продуктов настраивает сам пользователь.
«Два года слаженной работы над развитием продуктов, технологий и клиентских путей вывели компанию "Пульс" в лидеры по росту количества клиентов на рынке онлайн страхования. Внутренний индекс удовлетворенности страхователей компании составляет 4,9 из 5, что говорит об исключительности подхода к обслуживанию. Уникальные разработки и лучшие практики станут отличным дополнением к надежности и вековому опыту "Росгосстраха", помогая ему совершить качественный рывок в цифровизации и стать более гибким и удобным для наших 7 млн клиентов по всей России», — добавила член правления СК «Росгосстрах», генеральный директор СК «Пульс» Ольга Крымова.