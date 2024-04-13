Общество

Елена Тимашова о продвижении ТОС: Моя главная задача — не подвести

О помощи ТОСам в реализации их целей рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Моя главная задача - не подвести. Максимально разыграть все конкурсы. Максимально посмотреть, что все деньги вовремя ушли, что все деньги реализованы именно так, как это требуется людям», - поделилась Елена Тимашова.

Гостья студии отметила, что Ассоциация совета муниципальных образований оказывает поддержку ТОСам. Их учат, в каких формах, помимо конкурсов, можно принимать участие. Так, ТОСовцы начали активно призывать к голосованию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».