Общество

Митинг на горе Соколихе в День воинской славы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественная церемония возложения цветов к монументу Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе прошла в Псковском районе сегодня, 18 апреля, в День воинской славы России.

В мероприятии приняли участие представители власти, военнослужащие и ветераны, представители общественных и молодежных организаций. После возложения цветов перед участниками церемонии выступил военный оркестр.

Подробнее о праздничном митинге и церемонии возложения цветов к монументу - в фоторепортаже Александра Елисеева.