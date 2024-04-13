Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Сергей Федосеев о работе в округе
новый туристический маршрут
Онлайн-викторина про Псковскую область
топ заведений для выпускников
поездки с выгодой
ответы на все вопросы
уютный город своими руками
Кабельный потенциал
Открытие Гельдтовой бани
услуги в цифре
ФКГС поселок Панино
места для выпускного
тендер от ПЭМЗ
зарплата за работу на выходных
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Общество 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 18.04.2024 21:200 Псковскую молодежь приглашают отправиться в Будутину весь 18.04.2024 21:000 Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского  18.04.2024 21:000 Благоустройство общественной территории начали в псковской деревне Соловьи 18.04.2024 20:460 Субботник провели в аллее памяти десантников шестой роты в Великих Луках 18.04.2024 20:330 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 11.04.2024 10:2314 Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Роль искусственного интеллекта в медицине и науке оценил эксперт

18.04.2024 20:05|ПсковКомментариев: 0

Искусственный интеллект играет важную роль в медицине и науке. Он автоматизирует процессы, ускоряет работу и повышает точность результатов. Как отметила директор спортивно-методического центра «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева, ИИ становится новым инструментом мышления.

Искусственный интеллект уже может диагностировать заболевания, создавать тренажеры для обучения медиков, разрабатывать симуляторы для хирургов. Кроме того, ИИ способен анализировать медицинские данные, формировать алгоритмы для выявления заболеваний и помогать в уходе за больными, напомнила Береснева. 

«В диагностике ИИ помогает быстро изучать скрининги, находить нужные маркеры и предоставлять результаты, которые затем интерпретируются специалистами. В московских клиниках ИИ используют для анализа рентгеновских снимков, результатов компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) с 2020 года», — приводит слова специалиста RuNews24

Таким образом, ИИ становится новым инструментом мышления, помогая учёным выходить за рамки своей интуиции и открывать новые законы, заключила Береснева.

Теги: #искусственный интеллект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 222 человека
18.04.2024, 21:200 Псковскую молодежь приглашают отправиться в Будутину весь 18.04.2024, 21:100 Светлана Мельникова выступила на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» 18.04.2024, 21:000 Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского  18.04.2024, 21:000 Благоустройство общественной территории начали в псковской деревне Соловьи
18.04.2024, 20:460 Субботник провели в аллее памяти десантников шестой роты в Великих Луках 18.04.2024, 20:330 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах. ВИДЕО 18.04.2024, 20:280 Невского причислили к лику святых за защиту православной веры — иерей Максим Васильев 18.04.2024, 20:180 Сильный снег и дождь ожидаются в юго-восточных районах Псковской области
18.04.2024, 20:050 Роль искусственного интеллекта в медицине и науке оценил эксперт 18.04.2024, 20:000 Конкурс исполнителей на народных инструментах состоится в Пскове  18.04.2024, 19:450 Готовность к действиям при пожаре проверили псковские росгвардейцы 18.04.2024, 19:400 Виртуальную выставку почтовых марок организовала преподаватель псковского колледжа искусств
18.04.2024, 19:200 Почти 1,5 тонны картофеля из Псковской области отправили в субъекты России 18.04.2024, 19:080 Итоги работы регионального отделения РВИО подвел Александр Борисов 18.04.2024, 19:010 Елена Тимашова о продвижении ТОС: Моя главная задача — не подвести  18.04.2024, 18:520 Митинг на горе Соколихе в День воинской славы. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.04.2024, 18:480 Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках 18.04.2024, 18:430 Псковские ТОСы привлекают простотой — Елена Тимашова 18.04.2024, 18:400 Контрабандные сигареты на миллион рублей нашли в поезде себежские таможенники 18.04.2024, 18:280 Яндекс 360 запускает новые тарифы для бизнеса
18.04.2024, 18:230 Владимир Мединский: Псковскому отделению РВИО повезло с руководителем и активом 18.04.2024, 18:080 В строительстве очистных сооружений в Порхове задействованы 20 человек 18.04.2024, 18:000 Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.04.2024, 17:570 Псковича наказали за склонение ребенка к употреблению наркотиков и содержание притона
18.04.2024, 17:524 Ложное упрощение 18.04.2024, 17:410 О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк 18.04.2024, 17:310 Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове 18.04.2024, 17:250 За три года на восстановление псковских памятников направили почти три млрд рублей 
18.04.2024, 17:160 Ремонт воинского захоронения в куньинской деревне Пухново завершат к 1 сентября 18.04.2024, 17:150 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I 18.04.2024, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 апреля 18.04.2024, 16:540 Тонули ли ливонские рыцари в Чудском озере, рассказали на круглом столе в Пскове
18.04.2024, 16:430 Григорий Стороненков о ТОСах, переезде библиотеки и кабинете педиатра 18.04.2024, 16:350 Дети с фенилкетонурией в Псковской области начнут получать выплаты с июня 18.04.2024, 16:230 Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище» проводят в Пскове 18.04.2024, 16:110 «Росгосстрах» сообщил о планах присоединения дочернего общества «Пульс»
18.04.2024, 15:560 Имена погибших на захоронении в великолукской деревне Карцево увековечат до 9 мая 18.04.2024, 15:520 Курьера мошенников из Пскова будут судить за обман пенсионеров 18.04.2024, 15:430 «Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей. ВИДЕО 18.04.2024, 15:370 Ремонт дороги регионального значения в Новоржеве завершат в этом году
18.04.2024, 15:320 Цветы возложили к памятнику Невскому под Псковом в День воинской славы России 18.04.2024, 15:220 Нового игумена обители встретили в Псково-Печерском монастыре 18.04.2024, 15:120 План дальнейшей догазификации утвердили в Локне 18.04.2024, 15:000 Пронумеровать: зачем вводят обязательную регистрацию для электросамокатов?
18.04.2024, 14:490 Снег ожидается в Псковской области 19 апреля 18.04.2024, 14:390 О Курбатове-друге и Курбатове-собеседнике говорил директор «Михайловского» на встрече с калининградской молодёжью 18.04.2024, 14:281 Воркаут-площадка появится возле центра дополнительного образования в Локне 18.04.2024, 14:180 Самые старые в мире сиамские близнецы скончались в США
18.04.2024, 14:080 Крио-шоу, ростовые куклы и чай: экогонка «Зеленые старты» пройдет в Овсище 18.04.2024, 13:570 Добычинскую школу в Палкинском районе отремонтируют к 1 сентября 18.04.2024, 13:481 Александр Борисов: Военная история Псковской земли - это обширное поле деятельности для РВИО 18.04.2024, 13:390 Работу по продвижению ЗОЖ усилят в Псковской области
18.04.2024, 13:300 В мире клещей 18.04.2024, 13:210 Владимир Мединский: Александр Невский получит справедливое место в новых учебниках 18.04.2024, 13:140 Светофоры снова не работают на улицах Розы Люксембург и Максима Горького в Пскове 18.04.2024, 13:070 Концепцию развития мемориального парка в Самолве представят Владимиру Мединскому 
18.04.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Еленой Тимашовой 18.04.2024, 12:530 Скончалась сотрудница администрации Куньинского района Валентина Шестеренкина 18.04.2024, 12:474 Александр Невский много сражался с давлением Запада — Владимир Мединский  18.04.2024, 12:400 Регистрация на первомайский квест псковских профсоюзов закроется 19 апреля
18.04.2024, 12:300 Владимир Мединский возложил цветы к мемориальному комплексу в Самолве 18.04.2024, 12:210 Принять меры к регоператору за скопление мусора во дворах попросил пскович Александра Котова 18.04.2024, 12:121 ТОСы и как они меняют жизнь к лучшему? 18.04.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Григорием Стороненковым
18.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 апреля 18.04.2024, 11:530 Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта Псковской межрайонной больницы 18.04.2024, 11:430 Почти 150 человек эвакуировали из псковского техникума в ходе учений 18.04.2024, 11:340 Жителю Новоржева сделали перерасчет платы за ЖКУ после жалобы в прокуратуру
18.04.2024, 11:250 Расписание движения поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая 18.04.2024, 11:170 «Подстрочник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах 18.04.2024, 11:070 Сроки выплаты пенсий и социальных пособий в мае назвали псковичам 18.04.2024, 10:540 Презентации и книжную ярмарку могут посетить псковичи в последний день форума «Русский Запад»
18.04.2024, 10:460 Два взрывоопасных предмета военных времен нашли в Великолукском районе 18.04.2024, 10:380 «Гайд-парк»: Округ №12 – активность депутата, помноженная на активность жителей 18.04.2024, 10:300 Исследователь из Петербурга рассказал о своей версии нахождения Вороньего камня 18.04.2024, 10:250 Летняя и зимняя погода одновременно наблюдается в европейской части России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru