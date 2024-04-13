Общество

Роль искусственного интеллекта в медицине и науке оценил эксперт

Искусственный интеллект играет важную роль в медицине и науке. Он автоматизирует процессы, ускоряет работу и повышает точность результатов. Как отметила директор спортивно-методического центра «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева, ИИ становится новым инструментом мышления.

Искусственный интеллект уже может диагностировать заболевания, создавать тренажеры для обучения медиков, разрабатывать симуляторы для хирургов. Кроме того, ИИ способен анализировать медицинские данные, формировать алгоритмы для выявления заболеваний и помогать в уходе за больными, напомнила Береснева.

«В диагностике ИИ помогает быстро изучать скрининги, находить нужные маркеры и предоставлять результаты, которые затем интерпретируются специалистами. В московских клиниках ИИ используют для анализа рентгеновских снимков, результатов компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) с 2020 года», — приводит слова специалиста RuNews24.

Таким образом, ИИ становится новым инструментом мышления, помогая учёным выходить за рамки своей интуиции и открывать новые законы, заключила Береснева.