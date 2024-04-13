Общество

Совет Торгово-промышленной палаты РФ провел выездное заседание в Великих Луках

Выездное расширенное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России по теме «Условия развития обрабатывающих производств на примере Псковской области» состоялось на площадке промышленного технопарка «Электрополис» в городе Великие Луки 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Торгово-промышленной палате РФ.

Фото: Торгово-промышленная палата Российской Федерации

В работе приняла участие делегация ТПП РФ в составе вице-президента Дмитрия Курочкина, председателя Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзы и главного эксперта - руководителя направления Департамента проектной и инвестиционной деятельности Сергея Звягина. В заседании принял участие президент ТПП Псковской области Владимир Зубов.

Мероприятие было организовано совместно с региональной палатой. В ходе рабочей поездки в регион участники заседания посетили крупные промышленные предприятия, на которых сосредоточено более 75% производственных мощностей Псковской области, выпускающих импортозамещающую продукцию. Знакомство с промышленным потенциалом Великих Лук началось с Великолукского опытного машиностроительного завода, где генеральный директор предприятия Владимир Рахманов представил членам Совета и приглашенным экспертам образцы выпускаемой продукции и ознакомил с основными технологическими процессами производства. Генеральный директор Великолукского машиностроительного завода «Велмаш» Сергей Сергиенков и генеральный директор Великолукского завода электротехнического оборудования ЗЭТО Алексей Федоров провели презентацию технологических возможностей производств и перспективных направлений для развития с акцентом на импортозамещение.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России прошло на территории промышленного технопарка «Электрополис», созданного с целью формирования благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Псковской области. Открывая обсуждение, председатель Совета Константин Бабкин обозначил ряд ключевых моментов текущей экономической повестки. Вопреки негативным прогнозам, в 2023 году экономика России росла, при этом существенное значение сыграло развитие промышленности, в том числе обрабатывающих производств, и потенциал дальнейшего развития промышленности значителен. Однако, на российскую промышленность продолжает влиять большое число внешних и внутренних негативных факторов, тормозящих развитие, отметил Константин Бабкин, и предложил сосредоточиться в ходе дискуссии на данных вопросах.

С приветствием к участникам заседания обратились первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по промышленности и торговле Александр Козловский, первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова и председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Выступление вице-президента ТПП РФ Дмитрия Курочкина было посвящено роли системы ТПП в развитии межрегиональной и международной промышленной кооперации. Палаты участвуют в разработке и формировании предложений по развитию промышленной кооперации и механизмов ее поддержки, проводят биржы субконтрактации и ярмарки контактов. В плане содействия развитию промышленной кооперации в ЕАЭС ТПП РФ активно взаимодействует с Евразийской экономической комиссией. Дмитрий Курочкин проинформировал о Международном торгово-промышленном конгрессе «Инвестиции. Развитие. Кооперация», который пройдет 20 мая 2024 года в рамках международной выставки «Металлообработка-2024» в ЦВК «Экспоцентр». Основная цель Конгресса – обсуждение вопросов технологического развития, выявление ключевых проблем развития отечественной промышленности и предложений по их решению.

Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза остановился на вопросах технологического развития и мерах повышения доступности финансовых ресурсов. Государство взяло курс на переход от сырьевой модели развития на промышленно-технологическую, индустриальную модель. С точки зрения финансов, таксономия инвестиционных проектов – реальный механизм поддержки инвестиционных проектов в 13 производственных отраслях, которые обеспечивают технологическое развитие, отметил Владимир Гамза.

Повестка заседания включала также обсуждение вопросов потенциала роста для предприятий Псковской области, меры технического регулирования рынка и защиты отечественных производителей, меры содействия привлечению кадров в промышленности.

В дискуссии активное участие приняли представители региональных органов власти, делового сообщества, руководители предприятий Псковской области и близлежащих регионов: генеральный директор УП «Витебское отделение Белорусской ТПП» Наталья Воробьева, генеральный директор АО «Подъемные машины» Николай Сидоренков, первый заместитель директора ОА «Красное знамя» Алексей Лебедев, главный конструктор и учредитель компании «Псковтехгаз-технологии» Сергей Королев, директор ЗАО «Псковская лодочная верфь» Василий Чулков.

Промышленный технопарк «Электрополис» создан 18 января 2017 года в целях создания благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Псковской области. Основной задачей Технопарка является разработка и производство электротехнической продукции напряжением 110 — 750 кВ, не имеющей аналогов в РФ.

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗЭТО основан в 1959 году. В настоящее время - динамично развивающееся производство и современный инженерный центр. Основные виды деятельности: разработка и производство электротехнического оборудования более 400 наименований на все классы напряжения от 0,22 до 1150 кВ, которое поставляется во все энергосистемы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Многие конструктивные и технологические решения не имеют аналогов в мире, по некоторым техническим параметрам оборудование превосходит зарубежные аналоги.

АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» основан в 1981 году и является крупнейшим предприятием Северо-Западного федерального округа, более 40 лет занимается производством грузоподъемного оборудования и средств механизации складских работ.

Великолукский машиностроительный завод «ВЕЛМАШ» основан в 1944 году. Ведущий в России производитель гидравлических манипуляторов, краноманипуляторных установок. Краны-манипуляторы, эвакуаторы, механизмы погрузочно-разгрузочные (мультилифты), сельскохозяйственные погрузчики манипуляторного типа на базе трактора МТЗ-80, сортиментовозы и лесовозы и другие специализированные машины находят применение в лесопромышленном комплексе, в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве.