Общество

Магазин возобновил работу в островской деревне Шики

Магазин Островского райпо возобновил работу в деревне Шики Воронцовской волости после временной паузы. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«Это событие стало по-настоящему долгожданным и важным для местных жителей, ведь в Шиках проживает сотни жителей, многие из которых люди пожилого возраста. Уже в день открытия совершить покупки в магазин пришло достаточно много сельчан»,- отметил Дмитрий Быстров.

В ассортименте магазина - разнообразные хлебобулочные изделия и молочные продукты, колбасы, мясные, рыбные полуфабрикаты, кондитерская продукция и выпечка Бежаницкого, Великолукского, Пушкиногорского и Псковского райпо, фрукты, напитки, мороженое. Кроме продуктов в продаже промтовары и бытовая химия.

Глава сельского поселения Воронцовская волость Владимир Орлов рад, что магазин местного райпо вновь открыт. Он отмечает, что над решением этой, в том числе и кадровой проблемы, работали вместе с районной потребкооперацией.

«Рад, что социально значимый вопрос решен, люди могут, не выезжая за пределы населенного пункта, приобрести продукты первой необходимости», - заключил глава района.