Общество

Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту

Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал финансовый аналитик Вадим Заноздрин.

По его словам, все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, с помощью которого банк отслеживает сомнительные операции. По требованиям закона, таковыми являются переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств. Есть и собственные нормы банка, которые также добавляют к поиску, пишет РИА Новости.

«Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека», — добавил эксперт.

Это вовсе не значит, что любой перевод, подходящий под эти критерии, непременно заблокируют. При подозрении банк, как правило, связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения его устроят, а проверка покажет отсутствие злого умысла, деньги уйдут по назначению, заключил Вадим Заноздрин.