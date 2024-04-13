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Общество

МВД просит ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

20.04.2024 09:21|ПсковКомментариев: 0

МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств, рассказали в ведомстве.

Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи, пишет РИА Новости

Статью 21 Уголовно-процессуального кодекса хотят дополнить положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. В частности, их предлагают обязать выдавать требуемые сведения не позднее трех рабочих дней с момента поступления денежных средств или в тот срок, который определят в запросе правоохранители.

При наличии возможности запросы нужно будет исполнить через систему электронного документооборота в 24-часовой срок.

Порядок взаимодействия операторов с заинтересованными федеральными государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.

Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.

Теги: #МВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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