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Основные противопоказания для донорства крови перечислила врач

Противопоказания для донорства крови бывают абсолютными и временными, о них рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова в Национальный день донора крови, который отмечается в России ежегодно 20 апреля.

«Противопоказания бывают абсолютными и временными. При абсолютных противопоказаниях, это, например, бронхиальная астма, пороки сердца, гипертоническая болезнь, онкологии, псориаз и другие, человек не может быть донором», - уточнила Майорова.

По словам специалиста, существуют также временные противопоказания донорства. Речь идёт об ОРВИ, нанесении татуировок, пирсинге, вакцинации.

«Если противопоказание временное, то донором можно стать через определенный временной промежуток: от 48 часов до года в зависимости от причины отвода», - пояснила врач.

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Она также добавила, что основной целью «отбора» на донорство является стремление не навредить как реципиенту, так и донору. Именно поэтому анамнез каждого потенциального донора рассматривают в индивидуальном порядке.

«Если человек впервые обращается в учреждение Службы крови, он сдает цельную кровь в объеме 450 миллилитров. Предварительно донор проходит лабораторное обследование и прием врача, на котором анализируется информация из электронной карточки ЕМИАС и проводится осмотр. По результатам принимается решение о допуске к донации», - рассказала Майорова.

Врач уточнила, что процесс донации длится 10-15 минут. Весь донорский путь занимает от 40 минут до 2 часов в зависимости от загруженности отделения, пишет РИА Новости.

«Помимо цельной крови, доноры сдают также тромбоциты и плазму. Это аппаратные процедуры и процесс может длиться дольше - до полутора часов», - добавила специалист.

Врач уточнила, что цельную кровь сейчас не используют для переливания. После донации ее разделяют на компоненты: эритроциты, тромбоциты, плазму.

«Эритроциты и тромбоциты, после контрольных тестов и анализов, передаются в лечебную сеть. Плазма же проходит карантинизацию в течение 120 суток. В этот период она не может быть использована в медицинских целях», - пояснила она.