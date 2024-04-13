Общество

Систему оказания экстренной медпомощи усовершенствуют в России

Президент России Владимир Путин поручил разработать и начать до конца 2024 года реализацию проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи и доложить до 1 июля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации:... з) обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года федерального проекта, направленного на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Доклад необходимо подготовить до 1 июля, пишет РИА Новости.

Также Путин поручил правительству доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций, внедрить механизм планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, а также поручил Минздраву и правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностических исследований.