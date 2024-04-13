Общество

Александр Котов: Понимание важности МСУ реализовано в комплексе мер поддержки инициатив

Работников местного самоуправления с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления!» - сказал депутат.

Александр Котов отметил, что статус местного самоуправления как института, обеспечивающего самостоятельное решение населением вопросов местного значения, закреплен в Конституции РФ. Этот механизм, предполагающий самоорганизацию людей, позволяет учитывать особенности территорий и даёт местным сообществам возможность принимать коллективные решения по развитию и улучшению жизненного пространства.

«В органах МСУ работают специалисты разных направлений деятельности, но всех муниципальных служащих отличает непосредственная вовлеченность в жизнь своих земляков, глубокое знание проблем и перспектив территорий, искренняя заинтересованность в развитии родного края», - поделился председатель.

«Понимание важности местного самоуправления в общей системе повышения качества жизни граждан на конкретных территориях реализовано в Псковской области в объёмном комплексе мер поддержки местных инициатив: эффективные муниципальные команды, лучшие поселения и ТОС получают от региона значительное финансирование на развитие проектов по благоустройству. Эти усилия не остались не замечены и на федеральном уровне – Псковская область на всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" заняла первое место в номинации "Лучший субъект РФ по поддержке ТОС"»,- подчеркнул Александр Котов.

По словам депутата, Псковская область имеет богатый опыт и крепкие традиции местного самоуправления.

«Уверен, что основываясь на уже достигнутых результатах и имеющемся потенциале, мы будем развивать и совершенствовать этот важнейший институт гражданского общества. С праздником! Здоровья, благополучия и успехов в добрых начинаниях!» - заключил Александр Котов.