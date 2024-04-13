Общество

В России началась шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя начинается в России, суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник.

Благодаря переносу выходные в майские праздники будут непрерывными с 28 апреля по 1 мая. Затем россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.

Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.

Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.