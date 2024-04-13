Общество

Увеличение платы за содержание жилого помещения обсудят на сессии Псковской гордумы

Очередная 21-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в Городском культурном центре Пскова в пятницу, 26 апреля. В проект повестки дня сессии включены 12 вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской Думы.

Депутаты обсудят исполнение бюджета города Пскова за 2023 год, внесут изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и изменят размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме. Изменения коснутся нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах; собственников жилья, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления МКД, а также собственников помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Новый размер платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой в среднем будет увеличен на 1,05 рубля за 1 квадратный метр.

Помимо этого, депутатам предстоит рассмотреть вопросы о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» воспитателя детского сада компенсирующего вида №17 Ирины Жуковой и об установке мемориальной доски заслуженному тренеру России, основателю Псковской областной федерации кикбоксинга Валерию Дрогунову.

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Также планируется установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Металлистов», утвердить условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2024 года, дать согласие администрации города Пскова на утверждение устава муниципального предприятия «Горводоканал» в новой редакции.

Кроме того, депутаты внесут изменения в решение Псковской городской Думы от 4 октября 2022 года №18 о представителе муниципального образования «Город Псков» в Совете автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб "Псков"».