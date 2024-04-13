Общество

В России учащиеся вузов смогут отследить свою успеваемость в электронной зачетной книжке

На «Госуслугах» начнется эксперимент с электронными студенческими билетами и зачетными книжками, которые можно будет использовать наравне с бумажными документами. Он продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства РФ, подписанным главой кабмина Михаилом Мишустиным, сообщило Минцифры.

«Пока что это эксперимент. Участие в нем добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов», - говорится в публикации министерства.

С помощью электронных документов обучающиеся смогут пройти на территорию колледжа или университета, купить проездной билет со скидкой, а также отследить свою успеваемость. Кроме этого, бесплатно или со скидкой можно будет посещать музеи, концерты и другие культурные мероприятия, со списком которых можно ознакомиться на «Госуслугах».

Воспользоваться новыми функциями смогут студенты, ординаторы и аспиранты, пишет ТАСС.