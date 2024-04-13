Общество

Тотальный диктант в 2024 году написали более 1 млн человек

Более 1 млн человек приняли участие в акции «Тотальный диктант» в 2024 году очно или онлайн. Больше всего участников было из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, рассказал на пресс-конференции руководитель проекта «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

«В этом году впервые в разных форматах в Тотальном диктанте приняло участие более миллиона человек по всему миру, а именно 1 294 401 участник», - сказал Беляков.

Он отметил, что 132 164 человека написали Тотальный диктант очно на площадках в России, 4 086 человек на площадках за рубежом, 26 тысяч человек написали Тотальный диктант в режиме онлайн в системе автоматической проверки, 3 514 человек написали в разных странах, в том числе в России, тест TruD. Более 2 тысяч человек приняли участие в детском диктанте, который в этом году прошел впервые. Также 226 человек приняли участие в проекте «Тот.Язык» и написали часть диктанта на одном из своих национальных языков. Еще 1 124 тысячи человек приняли участие в семнадцатичасовом онлайн-марафоне и написали диктант в режиме самопроверки, пишет ТАСС.

«Всего в режиме офлайн Тотальный диктант прошел в 55 странах и 722 городах по всему миру. В России это 648 городов, остальные - зарубежные города. В режиме онлайн к Тотальному диктанту подключилось 117 стран и 1 313 городов», - рассказал Беляков.

Напомним, объединенный пресс-центр Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) стал площадкой для проведения Тотального диктанта в Пскове.