Общество

Стартовал конкурс слоганов для «Молочных продуктов Пушкиногорья»

Стартовал конкурс слоганов для «Молочных продуктов Пушкиногорья». Авторы трех лучших вариантов получат продуктовые наборы от производителя.

«Мы ждем от вас яркие и запоминающиеся фразы, которые могут стать девизом компании. От одного участника мы готовы принять не более трех слоганов», - отметил производитель.

Оставить свои варианты можно под постом в комментариях.

Участникам конкурса также необходимо подписаться на сообщества «Молочные продукты Пушкиногорья» и Псковская Лента Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

20 мая экспертное жюри из представителей производства и редакции выберет трех победителей, которые получат подарки.

Критерии по которым будут оценивать слоганы: